В «Автоторе» рассказали о расширении сотрудничества с китайской BAIC
Калининградский автомобильный завод «Автотор» подписал с китайской компанией BAIC план расширения сотрудничества по постановке на производство инновационных моделей автомобилей и локализации компонентной базы. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщается на сайте компании.
Соглашение было подписано во время рабочего визита руководства «Автотора» в Пекин.
«Согласно подписанному документу уже в 2023 году «Автотор» приступит к производству инновационного модельного ряда автомобилей, включая автомобили на новых видах энергии, которые отличаются усовершенствованным дизайном и улучшенными техническими параметрами», — говорится в сообщении.
Компании также договорились о совместной проработке решений, направленных на адаптацию соответствующей линейки продукции под потребности российского рынка.
Отмечается, что подготовка к производству инновационных продуктов начнется во II квартале текущего года.
«Достигнутые договоренности и подписанные в рамках очередного этапа переговоров документы формируют прочную основу для долгосрочного стратегического партнерства «Автотор» и BAIC», — сказал председатель Совета директоров ООО «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов, чьи слова приводятся в сообщении.
14 апреля сообщалось, что «Автотор» начал сборку китайских кроссоверов бренда SWM, с компанией Shineray было подписано соглашение о сотрудничестве. На конвейере завода будут собираться среднеразмерный кроссовер SWM G01, городской кроссовер SWM G01F и полноразмерный кроссовер SWM G05 Pro. Кроме того, при достижении высокой экономической эффективности выпуск автомобилей китайского бренда планируется увеличить. Также в перспективе возможен поэтапный переход на производство SWM по полному циклу — сварка, окраска, сборка.