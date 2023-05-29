Суд вынес приговор трем администраторам Telegram-каналов по делу о вымогательстве у Канделаки

Хамовнический суд Москвы признал виновными и назначил по восемь лет колонии трем администраторам Telegram-каналов «Проект «Сканер» и Riddle по делу о вымогательстве у телеведущей Тины Канделаки и ее супруга. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Кроме того, фигуранты дела — Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко — получили штрафы по 500 тыс. рублей. Все фигуранты свою вину признали. Им предъявлено обвинение по пункту «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

17 мая фигуранты были задержаны МВД. В ходе обысков в офисах и по адресам проживания были изъяты денежные средства, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также SIM-карты, в том числе иностранных операторов связи.

Генпрокуратура РФ 1 марта сообщила о том, что троих владельцев и администраторов Telegram-каналов «Проект Сканер» и Riddle ждет суд за вымогательство у Канделаки и директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко.

Отмечалось, что Слободенюк, Москвин и Малушенко создали организованную группу с целью вымогательства денег у публичных персон, которым угрожали распространением порочащих сведений в Сети.

В частности, в Telegram-каналах публиковались негативные статьи о работе и личной жизни Бровко и Канделаки. За удаление порочащей информации у Бровко потребовали 470 тыс. рублей. В случае отказа выплатить деньги владельцы Telegram-каналов угрожали Бровко новыми публикациями.