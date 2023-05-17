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Задержаны вымогавшие деньги организаторы анонимных Telegram-каналов

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Фото: МВД РФ
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Задержаны организаторы сети анонимных Telegram-каналов в крупных регионах РФ, которые вымогали деньги под угрозой размещения компромата. Об этом заявила 17 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По оперативным данным, злоумышленники создали сеть анонимных Telegram-каналов якобы для освещения общественно-политической повестки крупных регионов Российской Федерации. Учетные записи администраторов регистрировались на SIM-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании», — сказала она.

Ресурсы получали яркие и «токсичные» названия для того, чтобы привлечь аудиторию.

«Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей. За установку так называемых блоков на негатив, то есть краткосрочного или длительного нераспространения компрометирующей информации, сообщники вымогали денежные средства», — сообщила Волк.

Министерство также опубликовало кадры задержания.

Задержаны и заключены под стражу digital-директор PR-агентства, заместитель начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия и профессиональный журналист, который писал тексты. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ.

«В ходе обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов изъят так называемый «холодный» криптокошелек, денежные средства, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также сим-карты, в том числе иностранных операторов связи, и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Предварительное расследование продолжается», — подчеркнула Волк.

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Генпрокуратура РФ 1 марта сообщила о том, что троих владельцев и администраторов Telegram-каналов «Проект Сканер» и Riddle ждет суд за вымогательство у телеведущей Тины Канделаки и директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко. Обвиняются Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко.

Ими была создана организованная группа с целью вымогательства денег у публичных персон, которым угрожали распространением порочащих сведений в Сети. В Telegram-каналах публиковались негативные статьи о работе и личной жизни Бровко и Канделаки. За удаление порочащей информации у Бровко потребовали 470 тыс. рублей. В случае отказа выплатить деньги владельцы Telegram-каналов угрожали Бровко новыми публикациями.

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