Следствие попросило продлить арест Дарьи Треповой до 2 сентября

Следствие просит продлить до 2 сентября арест Дарьи Треповой (физлицо, внесена в список террористов и экстремистов в РФ), обвиняемой в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге, в результате чего погиб военкор Владлен Татарский. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы 29 мая.

Дата судебного заседания пока не назначена.

28 апреля 26-летнюю Трепову внесли в перечень террористов Росинфомониторинга. Также в этот перечень внесен и ее пособник, который передал ей взрывное устройство, гражданин Украины Юрий Денисов. Следственным комитетом (СК) России он объявлен в розыск.

Утром 3 апреля девушку задержали. На следующий день Треповой было предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку»; «Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой»).

Тогда же Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя, предлагавшего перевести в закрытый режим дело Треповой. Следователь объяснил свое ходатайство тем, что гласное рассмотрение дела может нарушить неприкосновенность частной жизни. Помимо этого, в нем содержатся материалы, которые составляют тайну.

Теракт в Санкт-Петербурге был совершен 2 апреля. Трепова пришла на творческий вечер Владлена Татарского в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной. Она представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в руках Татарского. В результате военкор погиб на месте, еще 42 человека пострадали.