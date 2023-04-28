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Трепова внесена в перечень террористов и экстремистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В перечень террористов Росинфомониторинга внесена Дарья Трепова, которая обвиняется в убийстве военкора Владлена Татарского, об этом ведомство сообщило 28 апреля.

«Трепова Дарья Евгеньевна, 16.02.1997 г.р., гор. Санкт-Петербург», — указано в базе данных.

Также в этот перечень внесен и ее пособник, который передал ей взрывное устройство, гражданин Украины Юрий Денисов.

«Денисов Юрий Михайлович, 13.08.1987 г.р.», — следует из реестра.

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Теракт в Санкт-Петербурге был совершен 2 апреля. Тогда Дарья Трепова пришла на творческий вечер Владлена Татарского в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной. Она представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, позднее взорвавшееся в руках Татарского. В результате военкор погиб на месте, еще 42 человека пострадали.

О том, что Денисов является фигурантом дела, стало известно 13 апреля. ФСБ и СК России установили личность сообщника Треповой. По данным следствия, 36-летний украинец по заданию спецслужб в феврале 2023 года он прибыл из Киева в Москву, где собирал сведения об образе жизни и местах посещения Татарского.

Было установлено, что после совершения теракта, 3 апреля, мужчина вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.

Последнее из решений суда было вынесена 24 апреля. Тогда Московский городской суд отклонил жалобу на арест Треповой. Фигурантка, в свою очередь, заявила, что сожалеет о совершенном теракте и каждый день молится о пострадавших. Девушка арестована до 2 июня.

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