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Путин подписал закон о правилах установки камер на дорогах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин подписал закон, в котором прописаны правила установки дорожных фото- и видеокамер. С документом, опубликованном 29 мая, в понедельник, можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Согласно новому федеральному закону, который вступает в силу с 1 сентября 2024 года, установка камер будет регулироваться именно им, а не ведомственными актами и положениями.

Таким образом, в документе указан перечень мест, где могут быть установлены камеры, в том числе дороги с выделенной полосой для движения общественного транспорта; аварийно-опасные участки дорог, участки, где в течение года произошло четыре и более ДТП, места проведения дорожных работ, пешеходные переходы, перекрестки, а также участки, где запрещена стоянка или остановка.

Кроме того, новый закон гласит, что на расстоянии не менее 150–300 м от зоны контроля камеры должен быть установлен дорожный знак, предупреждающий о работе систем фото- и видеофиксации. Также из документа стало известно, что решение о размещении камер на дорогах могут принимать как региональные власти, так и владельцы автомобильной дороги в связке с МВД.

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В России насчитывается 26 тыс. камер, фиксирующих нарушения ПДД. Об этом 15 мая стало известно из аналитического отчета по итогам прошлого года, который подготовили специалисты Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ (НЦ БДД).

По данным ведомства, всего на российских дорогах по состоянию на конец прошлого года установлено 23,8 тыс. стационарных комплексов фотовидеофиксации, что на 21,1% больше по сравнению с 2021 годом. Что касается передвижных камер, их количество снизилось на 5,7% и составило 3,2 тыс. комплексов.

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