Оглашен приговор членам Ореховской ОПГ

В Московском областном суде 29 мая огласили приговор членам Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ). Сергею Фролову (Болтону) назначили пожизненный срок заключения, сообщает в понедельник, 29 мая, корреспондент «Известий».

«По совокупности преступлений назначить Фролову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — огласил приговор судья.

Другие участники банды приговорены к лишению свободы на срок от 13 до 19 лет. Так, Саркисяна приговорили к 19 годам лишения свободы, Догушева — к 17 лет, Асакаева — к 18, Виситова — к 14 и Пушкарева к 13 годам.



Подсудимых обвиняют в 14 убийствах, 8 покушениях, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также участии в преступном сообществе и бандитизме.

Всего члены ореховской ОПГ убили более полусотни человек. Уголовное дело расследовали почти двадцать лет. Бандиты орудовали в Москве еще в девяностых, их аресты продолжаются до сих пор.

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