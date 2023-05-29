Глава Рособрнадзора рассказал о ходе ЕГЭ в России

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) проходит в штатном режиме. Об этом заявил в понедельник, 29 мая, глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Экзамен проходит в штатном режиме. Все системы работают, срывов нет», — сказал Музаев журналистам.

Он добавил, что представители Рособрнадзора побывали сегодня в одном из пунктов проведения экзамена в Москве, где свыше 200 выпускников уже сейчас приступают к сдаче ЕГЭ по русскому языку.

В этот день в пресс-службе ведомства сообщали, что на самый массовый экзамен — по русскому языку — зарегистрировалось более 630 тыс. человек, в том числе почти 620 тыс. выпускников. Там добавили, что для проведения ЕГЭ по этому предмету задействовано 5770 экзаменационных пунктов. Сам экзамен продлится 3,5 часа, а его результаты будут известны не позднее 16 июня.

Ранее, 16 мая, глава Рособрнадзора в ходе горячей линии сообщил, что готовность российских школ к проведению основного периода единого государственного экзамена составляет почти 100%.

Тестирование в этом году проводится в три этапа: досрочный (20 марта – 19 апреля), основной (26 мая – 1 июля) и дополнительный (6 сентября – 19 сентября).

Сейчас проходит основной период сдачи ЕГЭ. Он начался с экзаменов по химии, литературе и географии.

Как уточняли в Рособрнадзоре, установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии составляет 37, по литературе — 32, по химии — 36. При этом в материалах экзамена по географии в карту включены новые регионы РФ, всем участникам госэкзамена выдадут актуальные карты России.