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Самолет Air France совершил экстренную посадку в аэропорту Кансай

Japan Time: самолет Air France вернулся в аэропорт вылета Кансай из-за неисправности
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Фото: Japan Time
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Пассажирский самолет компании Air France, летевший из Осаки в Париж, экстренно вернулся в аэропорт вылета Кансай из-за неисправности. Об этом 28 мая сообщило издание Japan Time.

Отмечается, что примерно через 35 минут после вылета, во время полета над Тихим океаном, у самолета вышли из строя метеорологический радар и спидометр. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Кансай.

После приземления на обшивке воздушного судна была обнаружена вмятина, причина ее появления выясняется. Никто из 324 пассажиров не пострадал.

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Ранее в этот день сообщалось, что у самолета авиакомпании Египта EgyptAir во время посадки в аэропорту Саудовской Аравии лопнула шина на колесе. Пилот смог благополучно приземлиться, никто из пассажиров не пострадал.

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