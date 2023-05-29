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Аналитик подсчитал выведенную из России ушедшими компаниями сумму

Аналитик БКФ Осадчий: покинувшие Россию иностранные компании вывели $36 млрд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий 29 мая заявил, что покинувшие Россию иностранные инвесторы, продав свой бизнес, за год вывели около $36 млрд.

Отмечается, что, по данным Банка России, с марта 2022 года по март 2023 года было совершено 200 сделок по продаже активов уходящими из России компаниями. Однако только 20% из них продали активы стоимостью выше $100 млн. В будущем правкомиссия намерена ограничивать ежемесячный объем выхода нерезидентов с российского рынка.

«В предположении выполнения правила Парето 80/20 по отношению к размеру активов можно оценить размер выведенного иностранными инвесторами из России капитала за период с марта 2022 года по март 2023 года на уровне $36 млрд», — приводит его слова «РИА Новости».

«Приостановившие работу в России компании заинтересованы в возвращении»
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Ранее, 24 мая, вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сказал в беседе с «Известиями», что половина продавших свой бизнес в РФ зарубежных компаний могут вернуться в течение 10 лет.

4 апреля президент РФ Владимир Путин указал на то, что ушедшие из России западные компании не боролись за свои интересы. При этом он отметил, что Россия смогла направить все усилия и ресурсы на преодоление блокады, устроенной странами Запада. Так, успешная реорганизация многих отраслей помогла замене иностранной продукции на отечественную.

Некоторые зарубежные компании с февраля 2022 года приостановили деятельность в РФ, объявили об уходе с российского рынка или сообщили о передаче активов на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.

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