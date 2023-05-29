ЦБ подготовит законопроект по регулированию рынка рассрочки осенью

Центробанк уже этой осенью планирует подготовить законопроект по регулированию рынка рассрочки, то есть оплаты частями в интернете за товары и услуги. Об этом «Известиям» сообщил глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута.

Такую схему оплаты принято объединять одним термином BNPL (купи сейчас — плати потом), но рынок этой услуги шире.

В прошлом году Банк России инициировал обсуждение подходов к регулированию рынка рассрочки, собирал мнения участников процесса и юристов, напомнил в разговоре с «Известиями» Михаил Мамута. И в ближайшее время ЦБ готов сделать очередной шаг.

«В наших планах осенью подготовить законопроект, именно подготовить, а не принять, поскольку спешки нет. Рынок рассрочки пока не такой большой, как может показаться. Он даже несопоставим с рынком микрокредитования, но его потенциал довольно значительный, поэтому регулировать этот сегмент обязательно нужно. Мы видим, что оформление рассрочки очень удобно для людей: нажал на кнопку — и можешь выплачивать за товар в несколько приемов», — сказал представитель Центробанка.

По его словам, сейчас действуют две модели: первая — когда задействован банк, вторая — операторы сервисов.

Основная задача регулирования рынка состоит в защите прав потребителей, которые пользуются формой оплаты по частям. Например, рассказал Михаил Мамута, некоторые операторы устанавливают космические штрафы за просрочку выплат, бывает, что сначала нет платы за рассрочку, а через месяц она возникает. В общем, достаточно много примеров, когда права потребителей ущемляются, например, по сравнению с потребкредитованием.

Пока детали регулирования обсуждаются, отметил Михаил Мамута.

«Но есть принципиальный момент: требования к договору рассрочки, которые должны быть установлены в любом случае для всех операторов. Дело в том, что сейчас он может быть вообще любым. Поэтому требования к договору рассрочки надо будет установить в законе, в том числе и требования к операторам рассрочки. Важно, чтобы этот договор защищал потребителя», — пояснил он.

Как рассказал «Известиям» Михаил Мамута, в числе таких требований рассматривается информирование потребителя, период «охлаждения» (когда потребитель может отказаться от рассрочки. — Ред.), а также ограничения по размерам штрафов за нарушение потребителем обязательств и ограничение на уступку операторами прав требований. Последнее означает, что оператор не сможет передать право на получение выплат, например, коллекторам.

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Войти в доли: осенью ЦБ подготовит законопроект по регулированию рассрочки