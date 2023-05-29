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Расчет ЗРК «Бук-М2» ЦВО уничтожил более 40 воздушных целей ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2» Центрального военного округа (ЦВО) обнаружили и взяли на сопровождение воздушную цель, выполнявшую подлет к охраняемым объектам по баллистической траектории. Минобороны России в понедельник, 29 мая, опубликовало кадры боевой работы расчета ЗРК «Бук-М2» ЦВО в зоне проведения специальной военной операции.

Экипаж боевой машины выполнил пуск двух зенитных управляемых ракет и поразил средство воздушного нападения противника на значительном удалении. Всего расчетом ЗРК было уничтожено более 40 воздушных и аэродинамических целей, таких как беспилотные летательные аппараты Bayraktar, реактивные системы залпового огня HIMARS.

«Они постоянно организовывают с помощью поддержки НАТО спутниковую разведку, оптическую, радиолокационную. Оптическую разведку с применением беспилотных летательных аппаратов. Идет постоянная охота именно за зенитно-ракетным комплексом «Бук». Мы постоянно, ежедневно применяем новые способы, методы маскировки, постоянно ищем места, естественные укрытия, закрытия, так, чтобы нас было невозможно найти», — рассказал командир зенитно-ракетного дивизиона с позывным Сокол.

По его словам, расчет использует метод кочующих подразделений, он никогда не находится на одном месте. Военнослужащий отметил, что в условиях современных боевых действий необходимо ежедневно придумывать новый способ ведения, так, чтобы противник не смог под них адаптироваться.

Сокол добавил, что их расчет принимает участие в специальной военной операции с первых дней, и всегда выполнял свою задачу успешно.

В ходе ведения боевого дежурства расчеты противовоздушной обороны (ПВО) ЦВО круглосуточно обнаруживают, сопровождают и уничтожают летательные аппараты противника, обеспечивая надёжное прикрытие с воздуха позиций Вооруженных Сил Российской Федерации, а также важнейших административных и промышленных объектов в новых регионах России.

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Ранее, 3 апреля, корреспондент «Известий» Леонид Китрарь сообщил, что расчеты российских ЗРК «Бук» сбили американский реактивный снаряд GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации.

До этого, 25 марта, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал о ЗРК «Бук», с помощью которого под Угледаром было уничтожено более 30 целей противника в воздушном пространстве. По его словам, боевая машина помогает пехоте и защищает объекты от атак украинских боевиков, создавая непробиваемый воздушный купол.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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