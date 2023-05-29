Реклама
Прямой эфир
Мир
В РСТ сообщили о росте интереса россиян к поездкам в Европу
Мир
Байден объявил о достижении бюджетного соглашения с Маккарти
Мир
В США опубликовали законопроект о повышении потолка госдолга
Мир
Слова сенатора Грэма о смерти россиян были смонтированы Киевом
Происшествия
Мужчину избили и ограбили во время обмена валюты на 1,5 млн рублей
Мир
Еще один комплект ЗРК С-400 из России прибыл в Белоруссию
Экономика
В РФ предложили меры для сокращения отказов в ипотеке
Общество
Шойгу поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником
Армия
ВС РФ выпустили 40 снарядов из РСЗО «Град» по позициям ВСУ под Артемовском
Общество
Сбившего насмерть велосипедиста водителя грузовика задержали в Подмосковье
Мир
Посол ЦАР рассказал о переходе жителей в православие
Мир
В минтуризме Израиля заявили об ожидании более 200 тыс. россиян в этом году

Чиновников будут наказывать за недостоверную медицинскую отчетность

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России могут ввести административную ответственность для чиновников за предоставление неверных или неполных данных о состоянии здравоохранения в регионе. Санкции до 25 тыс. рублей могут применить, если руководитель медицинского ведомства допустил нарушения при внесении информации в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). При повторном нарушении ему также будет грозить отстранение от работы на срок до одного года. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе правительства, добавив, что законопроект рассмотрели и одобрили и на заседании кабмина.

Программный просчет: экс-министра Тульской области осудили за хищение 68 млн
Деньги «распилили» на создании системы электронной записи в поликлиники, выяснило следствие

Законопроект также наделяет Росздравнадзор полномочиями по контролю за тем, насколько оперативно и достоверно органы государственной власти и медицинские организации вносят данные в ЕГИСЗ, рассказал «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России, член правкомиссии Владимир Груздев.

«Единая система обеспечивает онлайн-доступ граждан к медицинским услугам, а также показывает на геоинформационной карте сведения о ресурсах здравоохранения. В системе действуют, например, реестры медицинских документов о рождении и смерти, о медосвидетельствовании на право владения оружием. Там же ведется реестр детей с редкими заболеваниями. В систему также должны поступать данные о специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению. И это далеко не весь круг задач этого сервиса, поэтому крайне важно, чтобы система содержала актуальные данные», — пояснил он.

Составлять протоколы о нарушениях будут должностные лица Росздравнадзора, а рассмотрят подобные дела суды, рассказал Владимир Груздев. В случае принятия законопроекта нормы вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Точный просчет: медицинских чиновников накажут за «нарисованную» статистику

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023