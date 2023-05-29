Чиновников будут наказывать за недостоверную медицинскую отчетность

В России могут ввести административную ответственность для чиновников за предоставление неверных или неполных данных о состоянии здравоохранения в регионе. Санкции до 25 тыс. рублей могут применить, если руководитель медицинского ведомства допустил нарушения при внесении информации в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). При повторном нарушении ему также будет грозить отстранение от работы на срок до одного года. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе правительства, добавив, что законопроект рассмотрели и одобрили и на заседании кабмина.

Законопроект также наделяет Росздравнадзор полномочиями по контролю за тем, насколько оперативно и достоверно органы государственной власти и медицинские организации вносят данные в ЕГИСЗ, рассказал «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России, член правкомиссии Владимир Груздев.

«Единая система обеспечивает онлайн-доступ граждан к медицинским услугам, а также показывает на геоинформационной карте сведения о ресурсах здравоохранения. В системе действуют, например, реестры медицинских документов о рождении и смерти, о медосвидетельствовании на право владения оружием. Там же ведется реестр детей с редкими заболеваниями. В систему также должны поступать данные о специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению. И это далеко не весь круг задач этого сервиса, поэтому крайне важно, чтобы система содержала актуальные данные», — пояснил он.

Составлять протоколы о нарушениях будут должностные лица Росздравнадзора, а рассмотрят подобные дела суды, рассказал Владимир Груздев. В случае принятия законопроекта нормы вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

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