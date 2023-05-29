Реклама
Прямой эфир
Мир
В РСТ сообщили о росте интереса россиян к поездкам в Европу
Мир
Байден объявил о достижении бюджетного соглашения с Маккарти
Мир
В США опубликовали законопроект о повышении потолка госдолга
Мир
Слова сенатора Грэма о смерти россиян были смонтированы Киевом
Происшествия
Мужчину избили и ограбили во время обмена валюты на 1,5 млн рублей
Мир
Еще один комплект ЗРК С-400 из России прибыл в Белоруссию
Экономика
В РФ предложили меры для сокращения отказов в ипотеке
Общество
Шойгу поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником
Армия
ВС РФ выпустили 40 снарядов из РСЗО «Град» по позициям ВСУ под Артемовском
Общество
Сбившего насмерть велосипедиста водителя грузовика задержали в Подмосковье
Мир
Посол ЦАР рассказал о переходе жителей в православие
Мир
В минтуризме Израиля заявили об ожидании более 200 тыс. россиян в этом году

В РСТ сообщили о росте интереса россиян к поездкам в Европу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Туроператоры фиксируют рост интереса россиян к поездкам в Европу, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, заявил «‎Известиям» ‎вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Турпоток будет зависеть от возобновления прямого авиасообщения»
Посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко — о перспективах российского туризма и точках соприкосновения Москвы и Ханоя

«За прошлый год государства шенгенского соглашения выдали россиянам 687 тыс. виз, включая многоразовые. Речь идет о 17 странах, которые выдают документы. Среди популярных у российских туристов стран в Европе: Италия, Испания, Греция, Франция, Австрия, Венгрия», — отметил представитель РСТ.

Он также отметил: наличие прямого авиасообщения между РФ и Израилем и традиционная популярность этого направления среди россиян дает возможность поездок как с личными целями, деловыми и туристическими.

С сентября 2022 года шесть стран ЕС — Польша, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Чехия — запретили въезд россиянам через внешнюю границу Евросоюза с целью туризма. Кроме того, эти страны, а также Бельгия, Нидерланды, Норвегия и Словакия перестали выдавать туристические визы.

Тогда же, в сентябре, ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с РФ. Стоимость визового сбора выросла с €35 до €80. Сроки рассмотрения заявок также увеличились: с 10 дней до 15. Если понадобится более тщательная проверка — до 45 дней.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Туристической сезон: Израиль ожидает 200 тыс. россиян в 2023-м

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023