В РСТ сообщили о росте интереса россиян к поездкам в Европу
Туроператоры фиксируют рост интереса россиян к поездкам в Европу, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
«За прошлый год государства шенгенского соглашения выдали россиянам 687 тыс. виз, включая многоразовые. Речь идет о 17 странах, которые выдают документы. Среди популярных у российских туристов стран в Европе: Италия, Испания, Греция, Франция, Австрия, Венгрия», — отметил представитель РСТ.
Он также отметил: наличие прямого авиасообщения между РФ и Израилем и традиционная популярность этого направления среди россиян дает возможность поездок как с личными целями, деловыми и туристическими.
С сентября 2022 года шесть стран ЕС — Польша, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Чехия — запретили въезд россиянам через внешнюю границу Евросоюза с целью туризма. Кроме того, эти страны, а также Бельгия, Нидерланды, Норвегия и Словакия перестали выдавать туристические визы.
Тогда же, в сентябре, ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с РФ. Стоимость визового сбора выросла с €35 до €80. Сроки рассмотрения заявок также увеличились: с 10 дней до 15. Если понадобится более тщательная проверка — до 45 дней.
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