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Собянин заявил о начале благоустройства территории Московского дворца пионеров

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Начались работы по благоустройству территории возле Московского дворца пионеров. Об этом в воскресенье, 28 мая, в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам чиновника, при разработке проекта были учтены особенности архитектурного ансамбля.

«Внимательно подошли к восстановлению памятника советского модернизма. Исторические элементы комплекса, оставшиеся от первоначальной идеи авторов, сохраним и при необходимости отреставрируем», — приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

Специалисты уже начали приводить в порядок главный вход, а также центральную аллею и Площадь парадов.

Во время проведения работ по благоустройству также планируется привести в порядок дорожки и сохранить планировочные линии, обновить навигацию и создать новое освещение с учетом стилистики объекта.

Кроме того, на центральной аллее восстановят цветник и высадят многолетники, заменят асфальт, а в местах перепада высот оборудуют пандусы для маломобильных граждан, пишет РИАМО. На трибуне с лестницами специалисты установят модульные кубы, которые позволят подстраивать пространство под разные функции: для выставок, лекций или отдыха, сообщает телеканал «360».

Помимо этого, реставрация проводится и в самом Дворце пионеров. Половина работ уже выполнена в пяти корпусах, сообщает «Москва 24». Строители в настоящее время ремонтируют кровлю зданий, а внутри эксперты восстанавливают элементы интерьеров.

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Реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах стартовала в марте этого года.

По плану реставрацию здания, а также благоустройство территории в 4 га вокруг него, включая реконструкцию Воробьевского пруда, должны завершить в 2023 году.

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