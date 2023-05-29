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Посол ЦАР рассказал о переходе жителей в православие
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Посол ЦАР рассказал о переходе жителей в православие

Посол ЦАР рассказал о переходе жителей в православие и строительстве нового храма
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Жители Центральноафриканской Республики переходят в православие, поскольку эта религия открывает им глаза, заявил «Известиям» посол страны в Москве Леон Додону-Пунагаза.

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«Мой внук и мои дети крестились. И я думаю, что в течение месяца другие центральноафриканцы будут креститься. Есть уже православная церковь в Банги. Понимаете, православная религия открывает глаза людям по сравнению с католицизмом», — сказал он.

Посол сообщил также о планах по возведению еще одного православного храма, в том числе для русских, которые проживают в ЦАР.

«Мы уже предоставили место в центре города. В ЦАР много русских — сейчас около 2 тыс. Им надо куда-то ходить молиться, поэтому нужен храм. Для жителей республики тоже нужен, потому что церковь, которую построили в Бимбо (город недалеко от столицы ЦАР. — Ред.), туда много народу ходит, но места не хватает, церковь маленькая. Не помещаются все, нужно здание побольше, — рассказал дипломат.

Он добавил, что русский язык преподается в столичном университете, и в Русском доме.

«Более того, я хочу сказать, что у нас уже пять лет как есть ресторан русской кухни, и студенты, которые учились в России, ходят туда, чтобы борщ есть», — поделился дипломат.

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