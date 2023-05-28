Около 20 тыс. детенышей черепах разом выпустили на волю в Венесуэле
В Венесуэле выпустили на свободу 20 тыс. детенышей черепахи Аррау. Из-за неконтролируемого отлова южноамериканская речная черепаха находится под угрозой исчезновения, передает телеканал «Известия». Рептилий ловят для продажи на мясо, а панцири используют в различных ремеслах. По мнению экологов, масштабная акция поможет восстановить популяцию в бассейне реки Ориноко.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.