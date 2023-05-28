Большинство британцев заявило о возникших после Brexit проблемах

63% британцев считают, что выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) создал больше проблем, чем решил. Об этом 28 мая написала газета The Guardian со ссылкой на исследование агентства Focaldata.

При этом, согласно опросу, только 21% респондентов полагает, что Brexit решил больше проблем, чем создал.

Также отмечается, что 53% опрошенных теперь хотят, чтобы правительство Великобритании стремилось к более тесным отношениям с ЕС. 14% респондентов придерживаются противоположной точки зрения.

Опрос проводился после публикации на прошлой неделе официальных данных британских властей, показывающих, что чистая миграция в страну выросла до нового максимума более чем 606 тыс. человек в прошлом году, пишет «Газета.Ru».

При этом в правительстве ранее заявляли, что Brexit позволит Британии вернуть контроль над своими границами.

В 2016 году в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Европейского союза. За него высказались 51,9% голосовавших. За сохранение членства страны в ЕС отдали свой голос 48,1% человек. Этот процесс получил сокращенное название Brexit.

1 февраля 2020 года Великобритания официально вышла из ЕС. На следующий год Брюссель и Лондон завершили все формальности в европейском процессе по выходу страны из состава сообщества. Тогда вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях между Британией и Евросоюзом.

При этом в конце 2022 года сообщалось, что около половины британских компаний испытывают затруднения из-за новых правил, вступивших в силу после выхода Великобритании из ЕС.