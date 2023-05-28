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Российский боец рассказал об укреплениях ВСУ под Берестовым в ДНР

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепляют линию обороны в районе села Берестовое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 мая заявил командир роты огневой поддержки подразделения группировки «Юг» Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Дельфин.

По его словам, сейчас на участке в районе села Берестовое солдаты ВСУ усиленно роют окопы. Боец подчеркивает, что участок, о котором идет речь, располагается на открытой площадке, что дает возможность российским силам отследить все перемещения войск ВСУ. При этом группировка «Юг» открывает огонь, заметив передвижение даже одного человека.

«При выявлении противника снарядов не жалеем, боеприпасов тоже не жалеем, работаем точно и при этом уничтожаем [украинских боевиков]», — заявил боец журналистам «РИА Новости».

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В этот день начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что возле села Берестовое российские бойцы уничтожили минометный расчет.

15 мая военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал, что батальон Луганской Народной Республики (ЛНР) «Заря» уничтожает украинских военных и их технику на окраине села Берестовое. Уточнялось, что село уже несколько месяцев контролируют российские силы. Оно находится на стыке Луганской и Донецкой народных республик, ровно посредине стратегической трассы Артемовск (украинское название — Бахмут) — Лисичанск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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