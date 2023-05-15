Батальон Луганской Народной Республики (ЛНР) «Заря» уничтожает украинских военных и их технику на окраине села Берестовое, передает 15 мая военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

«Украинская техника в основном расположена была либо у гражданских зданий, либо у жилых домов, но после освобождения националистам, конечно, пришлось отойти. И сейчас наши войска уничтожают уже их в посадках», — сообщил журналист.

Берестовое уже несколько месяцев контролируют российские силы. Село находится на стыке Луганской и Донецкой народных республик, ровно посредине стратегической трассы Артемовск (украинское название — Бахмут) – Лисичанск.

Днем ранее начальник пресс-центра группировки сил «Запад» Сергей Зыбинский сказал, что в ходе боевых действий на купянском направлении силами группировки «Запад» были сорваны две ротации боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он дополнил, что артиллерийским огнем группировки за сутки были уничтожены самоходная гаубица американского производства М109 «Паладин» в районе населенного пункта Песчаное и два минометных расчета противника в районе населенных пунктов Кисловка и Степовая Новоселовка.

Тем временем начальник пресс-центра группы «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что скопления живой силы украинских подразделений в районах Григоровки и Авдеевки были разбиты силами авиации.

11 мая выяснилось, что «Юг» ведет активные действия по блокированию Авдеевки и взятию под контроль Марьинки. Российские бойцы сорвали ротацию ВСУ на марьинском направлении, а также уничтожили бронеавтомобиль и личный состав противника на опорном пункте в Авдеевке.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.