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Bloomberg указало на превосходство российских ракет и самолетов над F-16

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Фото: Global Look Press/AFLO/Michael Steinebach
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Американские истребители F-16 не дадут гарантии Украине по установлению превосходства в воздухе, так как эти самолеты будут иметь ракеты меньшей дальности, чем современная российская военная авиация. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Так, F-16 смогут использоваться только в качестве обороны или в операциях «с очень высоким риском».

«Это означает, что украинцам, возможно, придется умерить заявленные ожидания, что F-16 позволят им установить превосходство в воздухе, сбивать крылатые ракеты и новейшие самолеты противника. <...> Вместо этого самолеты предоставят Украине дополнительные возможности, которых у них сейчас нет», — отметил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

Военный летчик Дэн Хэмптон в свою очередь заявил, что основная украинская цель при получении истребителей — это перехват российских крылатых ракет. Однако такую задачу F-16 выполнить не смогут.

По его словам, это связано с тем, что между моментом, когда радар обнаруживает крылатую ракету, и моментом, когда она достигает своей цели, проходит короткий промежуток времени. Чтобы F-16 добился успеха, ему нужно было бы провести «слишком много драгоценных часов в полете, кружась в ожидании».

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Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планы Запада по поставкам истребителей Украине являются неприемлемой эскалацией конфликта с Россией. По его словам, руководят процессом внедрения в ЕС западного антироссийского курса США и Великобритания.

27 мая минобороны Украины сообщило, что они нуждаются в 48 истребителях четвертого поколения F-16, чтобы страна могла «выйти на границы 1991 года», имея в виду возвращение всех территорий, которые присоединились к России.

Днем ранее, 26 мая, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что решение по поставке Киеву истребителей F-16 пока не принято, однако Нидерланды серьезно рассматривают такую возможность.

Дания и Нидерланды также возглавят коалицию Евросоюза (ЕС) по обучению украинских боевиков пилотированию F-16.

F-16 — американский истребитель, который есть на вооружении у многих стран. Украина стремится получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления ВСУ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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