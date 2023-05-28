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Во Франции протестующие против пенсионной реформы подожгли полицейский участок

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Фото: Twitter.com
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В ночь на 28 мая во французском Лионе протестующие против пенсионной реформы подожгли полицейский участок. Видео с места инцидента появилось в Twitter-аккаунте Radar ID.

«Накануне вечером в Лионе <...> протестующие против пенсионной реформы подожгли баррикады, ворвались в полицейский участок и совершили акт вандализма», — говорится в сообщении.

Кроме того, протестующие попытались захватить мэрию.

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В апреле протестующие в Париже забросали полицейских бутылками и мусором. Также у некоторых митингующих было с собой снаряжение для пейнтбола: в стражей порядка летела краска разных цветов.

В том же месяце в Париже протестующие против пенсионной реформы подожгли любимый ресторан президента Франции Эммануэля Макрона. Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь, предотвратив его распространение. В ответ демонстранты закидали их бутылками и камнями.

Закон об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет был принят в марте без голосования в парламенте в соответствии со ст. 49.3 Конституции страны («О праве исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом»).

Согласно реформе, с 1 сентября 2023 года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году.

Это решение обернулось массовыми протестами и столкновениями с полицией по всей стране.

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