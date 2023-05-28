Измотанные боями Вооруженные силы Украины хаотично борются за поставки свежих резервов в ряды армии, сообщает 27 мая газета The Telegraph.

«Киев начал масштабную и хаотичную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что ВСУ получили огромное количество техники и оружия НАТО, но им не хватает людей.

При этом вербовщики теперь прибегают к более жесткой тактике поиска новобранцев. Журналисты The Telegraph также поговорили с одним из украинских бойцов, который посетовал на то, что пропаганда активно убеждала людей в том, что Украина обладает преимуществом в конфликте с Россией.

Ранее в этот же день бывший офицер ВМС США, профессор школы общественных и международных отношений университета Джорджии Джеймс Холмс заявил, что Украина использовала тему предстоящего контрнаступления с целью получения еще больше западного оружия.

Вместе с тем накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что ВСУ могут начать контрнаступление в любой момент.

В марте советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отметил, что мобилизация на Украине приобретает чудовищные формы. В частности, в Одессе для содержания будущих военнослужащих был создан целый изолятор временного содержания. По его словам, туда доставляют всех мужчин, которых сотрудники военкомата с помощью полиции и спецслужб ловят на улице.

При этом еще в начале года в Сети появились кадры, на которых украинцам призывного возраста вручают повестки в людных местах. Нередко к людям применяют силу.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.