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В СНБО заявили о возможности ВСУ начать контрнаступление «хоть завтра»

Секретарь СНБО Данилов: контрнаступление может произойти в любой момент, даже завтра
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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать контрнаступление в любой момент, даже завтра. Об этом заявил 27 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Он указал, что в Киеве не станут заранее озвучивать даты начала своих действий. Это был бы, по его словам, странный шаг.

«Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю», — сказал Данилов в интервью Би-би-си.

Он отметил, что ВСУ всегда готовы наступать и защищать Украину. Также, по его мнению, страна не может упустить возможность стать «независимой и европейской».

Кроме того, Данилов добавил, что у Вооруженных сил Украины нет права на ошибку.

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Ранее в этот же день замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что западные страны толкают Украину начать контрнаступление. При этом украинский президент Владимир Зеленский намерен продолжать конфликт, несмотря на все риски.

Накануне газета Financial Times сообщила, что ВСУ попадут под интенсивный обстрел со стороны российских войск во время контрнаступления. По мнению старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли, украинской армии будет очень трудно прорвать множество оборонительных линий России без тяжелых потерь.

В свою очередь, 25 мая главный советник Зеленского Игорь Жовква указал, что украинское контрнаступление начнется, когда Киев получит от союзников необходимое вооружение.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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