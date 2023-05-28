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Путин отметил успехи Азербайджана в экономической и социальной областях

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днем независимости республики. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля 28 мая.

В поздравлении Путин отметил впечатляющие успехи Азербайджана в экономической и социальной областях, страна пользуется уважением в мировом сообществе и играет роль при решении актуальных международных вопросов.

Говоря о взаимодействии Москвы и Баку, глава российского государства указал, что двусторонние отношения вышли на уровень союзничества.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса партнерских связей на благо наших дружественных народов», — подчеркнул президент России.

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Ранее, 25 мая, Путин отметил, что отношения Москвы и Баку строятся на принципах равноправия и учета интересов друг друга. Вместе с тем отношения развиваются при учете интересов друг друга.

В феврале текущего года министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва и Баку разрабатывают несколько совместных проектов как двустороннего, так и международного характера. По его мнению, подобные проекты говорят о перспективности взаимодействия РФ и Азербайджана в регионе.

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