Век Гейдара Алиева: как сын рабочего привел Азербайджан к процветанию

100 лет назад, 10 мая 1923 года, родился Гейдар Алиев. В брежневском Политбюро первый секретарь Компартии Азербайджанской ССР выделялся деловитостью и элегантностью. Не потерял себя и после распада СССР, возглавив суверенный Азербайджан. Его по праву считали политическим корифеем. К юбилею лидера дружественной страны «Известия» вспомнили вехи его биографии.

Молодой чекист

Он родился в Нахичевани в многодетной семье железнодорожного рабочего. Идеальное происхождение для советского времени, если добавить к нему желание и умение учиться. Алиевское умение. Когда началась война, Гейдару было 18. За плечами — педагогический техникум и два курса архитектурного факультета Азербайджанского индустриального института, активная комсомольская работа. В 1941 году Алиев поступил на службу в НКВД Нахичеванской АССР. Его деятельность тех лет до сих пор овеяна легендами, а многое остается «совершенно секретным».

Он участвовал в операциях на территории Ирана, который советским и британским войскам удалось занять в самые трудные дни войны, лишив немцев этого возможного бастиона. На молодого чекиста обратили внимание асы советской разведки, такие как Наум Эйтингон. «В уме ему не откажешь и в твердой руке не откажешь», — говорил об Алиеве Евгений Питовранов, в то время возглавлявший управление контрразведки Госбезопасности СССР. Они признали его за своего. Но еще важнее, что молодой оперативник сумел многому научиться у этих легендарных людей. Это сказывалось и помогало ему в самые кризисные дни извилистой политической биографии.

Фото: commons.wikimedia.org Гейдар Алиев во время службы в КГБ

За 10 лет — уникальный случай! — он прошел путь от капитана до генерал-майора КГБ, а попутно успел окончить исторический факультет университета.

Широко шагает Азербайджан

В 44 года, уже в брежневские времена, он возглавил КГБ Азербайджана. Ситуация на его родине в то время сложилась непростая. В республике вольготно чувствовал себя криминалитет, расцвела коррупция. Москва смириться с таким положением дел не могла. И через два года Алиев возглавил ЦК Компартии Азербайджана и быстро навел порядок. Он приструнил преступность, сотни крупных взяточников оказались за решеткой. Но этого оказалось недостаточно. Азербайджану требовалась новая индустриализация. Республика уже не могла существовать на одной каспийской нефти… И Алиеву многое удалось. Приведем лишь один пример. За два года в середине 1970-х в Баку построили первый в СССР и крупнейший в Европе завод бытовых кондиционеров, который вскоре стал выпускать по 430 тыс. агрегатов в год. Азербайджанские «оконники» шли на экспорт — в Иран, Китай, Египет, даже в буржуазную Австралию.

Не меньше славился и бакинский электроламповый завод «Азерэлектросвет». За 10 лет в 10 раз увеличилось производство винограда. Внедрялись новые методы добычи нефти и сбора хлопка… Но лицо республики — это не только экономика. Например, азербайджанский певец Муслим Магомаев стал в те годы, без преувеличения, голосом эпохи. Они дружили, Алиев бывал на его концертах. Лидер Азербайджана с уважением и пониманием относился к музыкантам, писателям, артистам. Они прославляли свой край, добавляя к его образу притягательные краски. К тому же Алиев был замечательным оратором и не жалел времени и сил, чтобы объяснять людям суть своей политики. Выступал без шпаргалок, в жаркую погоду мог говорить часами, с цифрами и фактами, которые держал в голове.

Гейдар Алиев с буровым мастером на фоне Каспийского моря и буровых вышек, 1980 год Фото: РИА Новости/Валерий Шустов

Станислав Чернявский, профессор МГИМО, доктор исторических наук, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке: Мне приходилось заниматься Азербайджаном в разных ипостасях: я долго работал с Баку в МИДе и был советником-посланником российского посольства в стране. Встречался с Гейдаром Алиевичем не только в рабочей, но и более раскрепощенной обстановке. У меня сложилось о нем разноплановое и многогранное впечатление. Это и государственный деятель планетарного масштаба, и добрый отец семейства, и просто приветливый человек, который всегда был готов выслушать и дать совет. Памятна его встреча с Путиным в январе 2001 года, когда Владимир Владимирович первый раз приехал в Азербайджан с официальным визитом как президент. Было интересно наблюдать, как сложились их отношения. Казалось, между ними прошло магнетическое притяжение, они понравились друг другу. Для меня как дипломата и историка любопытно, как сближение двух глав государств моментально разрешило многие проблемы между нашими странами. Всегда приятно удивляло, что этот человек умеет слушать. Часто доводилось приходить к Гейдару Алиевичу на приемы с делегациями, и он старался услышать всех.

Неудивительно, что Брежнев так любил приезжать в Азербайджан, не жалел наград ни для республики, ни для ее моложавого обаятельного и деловитого лидера. «Широко шагает Азербайджан!» — эту фразу генерального секретаря ЦК КПСС тогда повторяли многие. Но он если и преувеличивал, то совсем немного.

Визит Леонида Брежнева в Азербайджан, 1982 год Фото: ТАСС/Владимир Мусаэльян

Встречали Брежнева в Баку с песнями, танцами и цветами, с пиршественными словами и всенародным ликованием. Организатором этих массовых праздников был Юлий Гусман — еще один символ алиевского Азербайджана. Потомственный врач и капитан команды КВН «Парни из Баку», которая считалась сильнейшей в стране. Алиев и к клубу веселых и находчивых относился серьезно, высматривая там талантливых людей. Гусман стал режиссером, создавал фильмы и массовые зрелища. В том числе во славу дружбы Москвы и Баку, Брежнева и Алиева. Оба они на таких встречах сияли и улыбались настолько искренне, насколько это только возможно в «высших сферах».

Московский бакинец

Стало ясно: Алиев необходим Москве, необходим всему Союзу. «Я нуждаюсь в тебе, хочу, чтобы ты приступил к работе в Москве. Азербайджан стал тесен для тебя», — с такими словами обратился к Алиеву новый лидер СССР Юрий Андропов вскоре после смерти Брежнева. Отказываться бесполезно. Алиева избрали членом Политбюро и первым заместителем председателя Совета министров. Это был ключевой кадровый ход Андропова. Он выбрал человека, которому доверял.

Гейдар Алиев во время официального открытия ТЭС «Фалай», 1983 год Фото: ТАСС/Эдуард Песов

В правительстве Николая Тихонова он сразу стал центральной фигурой. Рядом с ним некоторые коллеги казались запыленными манекенами из прошлого. Энергичный, работоспособный, имеющий доступ к партийной верхушке. Ему поручались самые сложные проекты. Например, образовательная реформа, которая должна была повысить репутацию не самого популярного генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко. Или — расследование трагедии пассажирского парохода «Адмирал Нахимов», когда Алиев нашел время, чтобы встретиться с семьей каждого погибшего. Среди других сфер деятельности Гейдара Алиева в то время — и борьба с коррупцией, и наведение порядка на железной дороге, и культура, и детские дома. Занимался он и внешнеполитическими вопросами, несмотря на некоторую ревность со стороны МИДа. Это прежде всего касалось ближневосточного направления, которое Алиев хорошо знал.

По инициативе Андропова он возглавил комитет президиума Совета министров СССР по оперативным вопросам — КОВ. На властном олимпе в то время эту аббревиатуру произносили почтительно. КОВ обладал чрезвычайными полномочиями, он занимался вопросами, которые требовали безотлагательного решения. Никакой волокиты. Строительство крупнейших газопроводов, жилье для сибирских нефтяников, завершение строительства БАМа — за всё это несла ответственность комиссия Алиева. Западные «голоса» называли его самым дееспособным советским управленцем. Улыбчивый московский бакинец стал любимым героем журналистов: он свободно держался, умел пошутить и даже помнил газетчиков — и советских, и иностранных — по именам.

Гейдар Алиев во время посещения образцовой средней общеобразовательной школы № 42 имени 60-летия Великого Октября, 1985 год Фото: ТАСС/Виктор Садчиков

Его прочили в будущие премьеры. Впрочем, кандидатов в преемники постаревшего Тихонова тогда было несколько: Владимир Долгих, Виталий Воротников, Григорий Романов… Но перед Алиевым открывались и перспективы возвращения к партийной карьере. Андрей Громыко отмечал, что из него вышел бы достойный руководитель советской державы. Не сложилось…

Предупредивший о катастрофе

Времена Андропова и Черненко прошли быстро — недаром в народе их прозвали «пятилеткой досрочных похорон». Весной 1985 году Алиев не участвовал в борьбе за власть, из которой победителем вышел Михаил Горбачев.

Прежде они никогда не враждовали. Но очень скоро опытный политик почувствовал ревность и недоверие со стороны нового генерального секретаря. Сразу уволить Алиева Горбачев не мог — не было повода. Но постепенно Алиева отстраняли от полномочий. В команду «прорабов перестройки» он не вписывался. Об Алиеве больше не писали журналисты, его не показывали телевизионщики… В конце июля 1986 года с визитом в СССР прибыл премьер-министр Турции Тургут Озал. Алиева, к недоумению турецкой стороны, тогда даже не привлекли к протокольным мероприятиям… Генеральный секретарь к непрошеным советчикам не прислушивался — и попытки Алиева скорректировать непродуманный курс перестройки ни к чему не привели. В Кремле его просто перестали замечать. А он видел: страна движется к катастрофе.

Гейдар Алиев на заседании Политбюро ЦК КПСС, 1987 год Фото: РИА Новости/Валерий Шустов

А 21 октября 1987 года, на пленуме ЦК, Алиева официально «освободили» от обязанностей члена Политбюро и заместителя председателя Совета министров СССР. Через год с него сняли и обязанности государственного советника при Совете министров СССР. Наконец, 29 апреля 1989 года отставника тихо выпроводили и из состава ЦК КПСС — на персональную пенсию.

Казбек Тайсаев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками: У нас была возможность общаться с Гейдаром Алиевым даже после распада СССР, и я видел, как он пропускал через себя события, которые тогда происходили в Азербайджане, как он пошел на первые выборы, стал президентом. Это был выдающийся человек. И глубоко советский, любящий свою родину и свой народ. Звучит как лозунг, но, когда речь идет об Алиеве, по-другому и не скажешь. Этот человек очень много сделал для дружбы России и Азербайджана и не только. Он был глубоким интернационалистом, понимал, что величие наших государств может быть только тогда, когда мы вместе. И делал всё, что от него зависело.

Гейдар Алиев во время встречи с избирателями, 1990 год Фото: РИА Новости/И. Носов

Алиев оказался в изоляции, чуть ли не под домашним арестом на подмосковной даче. Ему запрещалось возвращаться в Азербайджан. К подмосковному затворнику относились как к политику из далекого прошлого, который никогда не вернется к серьезной работе. Но Алиев не мог с этим согласиться. В особенности когда карабахский конфликт превратил Азербайджан в горячую точку на карте Союза. В 1990 году Алиев дал резкое интервью, в котором заявил, что Горбачев все проблемы взаимоотношений между нациями и народностями в СССР выводит из преступлений сталинизма и из брежневской эпохи, но забывает о собственных тяжелых ошибках в этом вопросе. Вскоре он принял решение участвовать в выборах азербайджанского парламента, которые должны были состояться 30 сентября 1990 года.

Возвращение к народу

Оценив опасность политики Горбачева, Алиев заговорил о независимом Азербайджане еще во времена СССР. В 1993 году соотечественники избрали его президентом. За несколько лет Алиев, по существу, сумел пресечь распад Азербайджана, преодолеть смуту и анархию. Остановил кровопролитие, разработал программу преодоления экономического кризиса. И довел ее до ума, до ощутимых результатов.

Он обладал, быть может, главным качеством стратега — умел просчитывать действия других политиков на несколько ходов вперед. Этим искусством Гейдар Алиев овладел, еще будучи офицером советской разведки. Оно помогло ему потушить тлевший пожар гражданской войны в Азербайджане. Его родина превратилась в процветающую страну. И даже оппоненты относились к нему с уважением. Кто бы ни говорил об Алиеве, ключевым определением этого политика будет одно слово — мудрость.

Президент РФ Борис Ельцин и президент Азербайджана Гейдар Алиев обмениваются рукопожатием после подписания договора о дружбе, сотрудничестве и безопасности между Россией и Азербайджаном, 1997 год Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

Ему удалось перебороть волну национализма, губительного для Баку — многонационального, гостеприимного города. Алиев остался другом России вопреки изменившейся конъюнктуре. В Азербайджане не закрывали русских школ, не переставали издавать Пушкина и Толстого…

Алиев менялся, приспосабливался к новым условиям. Теперь Азербайджан мог рассчитывать только на себя. Бывший коммунист учился сотрудничать с бизнесом, с людьми нового времени. Помог талант общения, который был присущ Алиеву с молодых лет. Он умел находить общий язык со всеми, удивляя собеседников своей «компьютерной» памятью, которая не изменяла ему и на восьмом десятке. Уникальный случай: политик, возглавивший республику в 1960-е годы, чувствовал дух времени и в ХХI веке. «У власти горький вкус», — говорил Гейдар Алиев на склоне лет. Опыт взлетов и падений позволял ему видеть чуть дальше, чем другие.

Дедушка Гейдар

Баку превращался в город небоскребов и дорогих автомобилей. Но Алиев стремился, чтобы «контракты века» не оборачивались только обогащением «хозяев жизни». Президент никогда не забывал, откуда он родом. В израненной стране заботиться о пенсионерах, детях, инвалидах непросто. Так, в алиевские времена заработал Фонд социальной защиты населения, и люди каждый год чувствовали: жить становится чуть легче. А он требовал от своих коллег одного: создавайте задел на будущее, думайте о завтрашнем дне. Старался взять всё лучшее из советского времени, добавляя «инъекции капитализма». Не всё получилось, но результаты алиевской политики впечатляют. 10 лет Дедушка Гейдар (так его называли в народе) руководил суверенным Азербайджаном. За это время экономика страны увеличилась в восемь раз. Но к своему 80-летию политик пришел с изношенным сердцем. В октябре 2003 года человека, которого можно, без преувеличения, назвать основателем современного Азербайджана, не стало.

Ильхам Алиев и Гейдар Алиев Фото: ТАСС/Адалет Аббасов

Преемником президента стал его сын Ильхам Гейдарович, который во многом продолжает стратегический курс отца, в том числе и в сотрудничестве с Россией. В сложных кавказских политических условиях такую преемственность можно считать только благом.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»