Землетрясение магнитудой 6 произошло на Соломоновых островах

Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в акватории Соломонова моря в 146 км к юго-востоку от столицы Соломоновых островов города Хониара. Об этом 28 мая сообщает Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Отмечается, что сейсмособытие было зафиксировано в 6:30 мск. Эпицентр находился в проливе, разделяющем острова Гуадалканал, Сан-Кристобаль и Малаита, практически на равном отдалении от каждого из трех островов — от 33 до 43 км.

Ранее, 21 мая, геологическая служба США сообщила, что на Соломоновых островах произошло землетрясение магнитудой 6,1. Отмечается, что угрозы цунами нет, данных о пострадавших и разрушениях не поступало.