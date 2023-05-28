Боевое оружие и военная техника, которые союзники поставляют Киеву, после окончания украинского конфликта могут быть использованы против стран Запада. Об этом 26 мая написала нидерландская газета NRC Handelsblad.

«Есть серьезные опасения среди экспертов по безопасности. <…> Одна из главных проблем: что произойдет с техникой после передачи украинским вооруженным силам?» — пишет издание.

Отмечается, что после окончания конфликта оружие может попасть не в те руки и обернуться против Запада.

NRC также напомнила, что генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток в прошлом году говорил о том, что по завершении конфликта всё украинское оружие достанется преступникам или уйдет на черный рынок, как уже известно по другим конфликтам.

Шток ожидает «большого притока нелегального оружия в Европу».

В качестве примера журналисты приводят две ситуации. Первая — последствия поставок оружия в Афганистан, где талибы (движение «Талибан», организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) многие годы могут продолжать пользоваться западным арсеналом, которое было передано афганской армии с благими намерениями. Вторая — оружие, использовавшееся во время балканских войн в 1990-х, а затем оказавшееся на черных рынках в Бразилии, Ираке, а также поступившее повстанческим группировкам в Анголе и Руанде.

«Страна (Украина. — Ред.) была известна своей активной незаконной торговлей оружием. После распада Советского Союза у нее осталось 7 млн единиц стрелкового оружия, часть которого была контрабандой переправлена в другие страны, например, в Либерию и Афганистан. Украина также была центром контрабанды оружия с Балкан», — говорится в статье.

Начиная с 2014 года, по данным издания, украинская репутация ухудшалась ввиду разграбления переполненных армейских складов на востоке страны. Более нескольких сотен тысяч «стрелковых орудий» (например, винтовок и револьверов) и «легких вооружений» (таких как зенитные ракеты и противотанковые средства) «исчезли с радаров».

Нет никаких гарантий, что всё поставленное Западом оружие останется на Украине. Нидерланды стараются обеспечить соблюдение этой гарантии посредством подписи киевских властей в том, что «военная техника может использоваться только украинскими государственными органами в целях обороны и не может быть передана или перепродана другим сторонам без письменного разрешения».

В июне прошлого года в Швеции также предупредили о возможности попадания на черный рынок поставляемого на Украину оружия. Поставляемое оружие в конечном счете «может просто исчезнуть на черном рынке» из-за того, что Украина не контролирует свою территорию, отметил старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) Симон Веземан.

В конце апреля 2023 года МИД РФ сообщил, что союзники Киева по НАТО разворачивают эскалацию боевых действий из-за постоянных поставок вооружения. Так, согласно заявлению ведомства, открытые рассуждения стран Запада о «грядущем контрнаступлении Украины» подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.