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Экологи Венесуэлы выпустили в природу 20 тыс. исчезающих черепах Аррау

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Фото: министерство экосоциализма Венесуэлы
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Сотрудники министерства экосоциализма Венесуэлы выпустили в заповеднике штата Амазонас 20 тыс. детенышей крупнейшей пресноводной черепахи Аррау. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщило министерство экосоциализма Венесуэлы на своем официальном сайте.

Черепахи Аррау находятся в Венесуэле под угрозой исчезновения из-за неконтролируемого отлова и браконьерства.

«В продолжение мероприятий, посвященных Международному дню биологического разнообразия, в этот четверг в секторе Исла-де-Куба в Амазонасе были выпущены на свободу 20 тыс. детенышей черепах Аррау, это заповедник дикой природы и зона охраны этого вида», — указано в заявлении ведомства.

Активисты выловили детенышей и кормили их в течение года, чтобы они достигли размеров, достаточных для выживания в дикой природе. Губернатор штата Мигель Родригес назвал титанической работу экологов.

Экологи также рассказали, что главной угрозой черепахам Аррау являются люди. Браконьеры незаконно вылавливают рептилий для продажи на мясо, а панцири используют в разных ремеслах.

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Ранее, 19 мая, сотрудники Новосибирского зоопарка и исследователи Института систематики и экологии животных СО РАН выпустили диких птиц в естественную среду обитания. Всего в леса вернули 25 редких птиц.

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