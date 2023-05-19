В леса Новосибирской области выпустили 25 редких птиц

Сотрудники Новосибирского зоопарка и исследователи Института систематики и экологии животных СО РАН провели операцию по выпуску диких птиц в естественную среду обитания. Об этом заявил министр природы Новосибирской области Евгений Шестернин на своей странице в «ВКонтакте».

«В Маслянинский район - девять азиатских дикуш, в Карасукский и Баганский районы – шестнадцать савок. Видно, что за птицами хорошо следили, даже кольцо на лапе не сходится», — написал глава ведомства, его слова приводит VN.ru.

Всего в леса вернули 25 птиц. По мнению министра, пернатые быстро адаптируются на новом месте.

«Пару раз взлетят на ветку и будут в нужной форме для жизни, которая прячет, а не подкидывает еду, спокойный сон и размножение», — подытожил он.

Всего в Новосибирской области обитает около 350 различных видов пернатых. Из них 80 приживаются в самом Новосибирске.

Ранее в мае сообщалось, что в биозаказнике Оренбуржья обнаружили редкую птицу. Фотоловушка засняла редкого для этих мест кудрявого пеликана.