Правительство одобрило расширение полномочий Росздравнадзора

Правительство РФ внесло в Госдуму 27 мая два законопроекта, расширяющие полномочия Росздравнадзора по проведению проверок внесения данных о медучреждениях и задействованных в их деятельности лицах в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Проект предполагает ответственность за непредоставление таких данных. В сопроводительных материалах к первому проекту предполагается предоставить ведомству полномочия проверять достоверность и актуальность внесенных данных.

Мединформсистема будет автоматически собирать информацию о медицинских учреждениях и персонале из федерального реестра медицинских организаций и отображать эти данные на геоинформационной карте ресурсов здравоохранения. Кроме того, правительство предложило внести изменения в статьи 88 и 911 закона от «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

По второму проекту предложено дополнить главу 13 Кодекса об административных правонарушениях новой статьей, которая предусматривает введение административной ответственности для должностных лиц органов исполнительной власти за непредставление информации о медорганизациях и работниках, а также за нарушение установленного порядка и сроков информирования.

Ранее, 17 мая, стало известно предложение Минпромторга наказывать производителей, которые обязаны маркировать свою продукцию, но не делают этого. В частности, министерства прорабатывают вариант уничтожения таких товаров плюс изъятие оборудования и транспорта, которые использовали для их производства и перемещения. В бумагах, которые оказались в распоряжении «Известий» сказано: министерство промышленности и торговли отвечает за выбор меры пресечения для изготовителей подделок, концептуально норму уже зафиксировали в утвержденной Стратегии по борьбе с незаконным оборотом товаров до 2025 года.