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В России предложили уничтожать поддельные товары

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Ведомства начали обсуждать наказания для тех производителей, которые обязаны маркировать свою продукцию, но не делают этого. В частности, министерства прорабатывают вариант уничтожения таких товаров, плюс изъятие оборудования и транспорта, которые использовали для их производства и перемещения. Это следует из документа Минпромторга, который запросил позицию Минэкономразвития по этому вопросу, «Известия» ознакомились с ним.

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В бумагах сказано: министерство промышленности и торговли отвечает за выбор меры пресечения для изготовителей подделок, концептуально норму уже зафиксировали в утвержденной Стратегии по борьбе с незаконным оборотом товаров до 2025 года.

Минпромторг приступил к этой работе, подчеркнули «Известиям» в ведомстве. Там уточнили, что сейчас подходы к наказанию для производителей товаров разных групп отличаются. К примеру, в одном из законопроектов Минфина есть норма, согласно которой поддельный табак и оборудование для его производства следует изымать и уничтожать.

В легкой промышленности, напротив, могут отказаться от такого сценария: подделки планируют отправлять на гуманитарную помощь. Об этом сказано в соответствующем законопроекте, который уже прошел первое чтение в Госдуме, напомнили в Минпромторге.

«Поэтому министерство запросило позиции ведомств, которые курируют маркированные товары в разных отраслях. Мы попросили коллег учесть актуальность этих норм, принимая во внимание социально-экономическую обстановку, потребности рынка и запросы общества. Сейчас вопросы уничтожения конфискованной немаркированной продукции находятся в стадии проработки», — заметили в Минпромторге.

Ведомство еще не сформировало предложений или окончательных решений.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Мех и не только: поддельные товары предлагают уничтожать

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