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Санкт-Петербург отметил 320-летие праздничным салютом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Санкт-Петербурге состоялся салют в честь 320-летия города. Пиротехническое шоу в ночь на 28 мая можно было наблюдать с набережной.

Начался праздник с зажжения Ростральных колонн. Также к легендарному Медному всаднику — памятнику Петру Великому возложили цветы. Ровно в полдень в городе услышали традиционный залп пушки Петропавловской крепости.

В самом центре города на Сенатской площади весь день с огромных видеоэкранов звучали поздравления от почетных граждан города и деятелей культуры. Вечером на Дворцовой площади состоялся концерт классики под открытым небом. Завершился праздник грандиозным фестивалем огня, на котором выступили пиротехники разных стран.

Ровно в полночь, параллельно с разводкой Дворцового моста, стартовало выступление «Пиротехнических дворов Петергофа». Также зрители увидели огненные выступления коллективов из Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Китая, Таджикистана и Турции. Кроме того, показали оригинальные световые картины и объемные гравюры, созданные в реальном времени.

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День рождения Санкт-Петербурга совпало со Днем эрмитажного кота. Еще 27 мая в главном штабе Государственного Эрмитажа открылась выставка победителей открытого общероссийского конкурса рисунков школьников на тему «Портрет эрмитажного кота», приуроченного ко Дню эрмитажного кота.

Жюри выбрало 55 работ из нескольких тысяч заявок, всех победителей пригласили в Санкт-Петербург на выходные. По замыслу организаторов, автор должен был до 15 апреля прислать рисунок кота, который мог бы, по его мнению, оказаться в Эрмитаже.

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