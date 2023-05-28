Четыре человека пострадали в ДТП с участием семи автомобилей в Крыму

Четыре человека пострадали в ДТП с участием семи автомобилей возле села Пионерское в Крыму. Об этом 28 мая сообщили в Telegram-канале МВД по региону.

Отмечается, что авария произошла 27 мая около 22:30 мск на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта. По предварительной информации, водитель Lexus, двигаясь со стороны Алушты, столкнулся с попутным автомобилем Opel, выехал на полосу встречного движения, где взрезался еще в несколько машин.

Согласно данным МВД, в аварии участвовало около семи автомобилей. В результате ДТП пострадали четыре человека. Их состояние не уточняется. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

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