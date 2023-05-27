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В Москве мотоцикл столкнулся с тремя автомобилями

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Фото: дептранс Москвы
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В Москве на улице Борисовские Пруды возле дома № 14 столкнулись мотоцикл и три автомобиля. Об этом 27 мая сообщил столичный дептранс.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в их сообщении в Telegram-канале.

Движение в районе происшествия затруднено, заняты обе полосы в сторону Каширского шоссе и одна полоса в сторону Хордового проезда. В дептрансе призвали водителей объезжать этот участок.

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Накануне автомобиль Fiat сбил 10-летнего мальчика на Люблинской улице на юго-востоке Москвы. На место происшествия выехала бригада скорой помощи, которая осмотрела пострадавшего. Из-за ДТП были перекрыты две полосы в сторону Московской области.

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