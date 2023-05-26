Машина сбила 10-летнего мальчика на юго-востоке Москвы
Автомобиль Fiat сбил 10-летнего мальчика на Люблинской улице на юго-востоке Москвы. Об этом телеканал «360» сообщает в пятницу, 26 мая, со ссылкой на источник.
«Автомобиль Fiat наехал на пешехода — ребенка 10 лет. Бригада скорой помощи на месте, медики осматривают пешехода», — рассказал источник.
Из-за ДТП перекрыли две полосы в сторону Московской области. Движение в районе аварии затруднено, передает агентство городских новостей «Москва».
Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
Ранее, 24 мая, в Москве автомобиль Mercedes сбил мальчика, пересекавшего на самокате проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице 3-я Парковая. Пострадавшего доставили в больницу.