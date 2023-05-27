«Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получил фильм «Траектория падения»

Обладателем «Золотой пальмовой ветви» 76-го Каннского кинофестиваля стала картина «Траектория падения» французской женщины-режиссера Жюстин Трие. Об этом стало известно в субботу, 27 мая.

Церемония оглашения победителей прошла во Дворце фестивалей.

Фильм «Траектория падения» повествует о немецкой писательнице, муж которой загадочно погибает в результате падения со скалы. Ее подозревают в убийстве, а единственный свидетель трагедии, незрячий сын писательницы, начинает сомневаться в невиновности матери.

Кроме того, Гран-при фестиваля, вторая значимая награда, достался военной драме «Зона интересов» Джонатана Глейзера.

Премию за лучшую режиссуру получил постановщик вьетнамского происхождения Чан Ань Хунгом за фильм «Рагу Додена Буффана».

Приз жюри достался картине «Опавшие листья» финского режиссера Аки Каурисмяки.

Награду за лучшую мужскую роль получил Кодзи Якусе за роль в фильме «Прекрасные дни» немецкого режиссера Вима Вендерса, а лучшей актрисой стала Мэрвэ Диздар за работу в картине «О сухой траве» Нури Бильге Джейлана.

Приз за лучший сценарий получил Юдзи Сакамото за фильм «Монстр» японского кинорежиссера Хирокадзу Корээда.

Награда «Золотая камера» за дебютный фильм досталась картине «Внутри оболочки желтого кокона» вьетнамского режиссера Тиена Ан Фама.



Всего в основном конкурсе в этом году представили 21 фильм.

16 мая американский актер Джонни Депп открыл 76-й Каннский международный кинофестиваль. Он пришел на красную дорожку дворца на набережной Круазетт и позировал фотографам в компании Пьера Ришара. 76-й смотр проводился с 16 по 27 мая.



Каннский международный кинофестиваль — ежегодный кинематографический фестиваль, который проводят в конце мая во французском курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Впервые он был организован в 1946 году. Современный масштаб фестиваль приобрел с 1951 года.