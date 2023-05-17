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Джонни Депп открыл 76-й Каннский международный кинофестиваль
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Джонни Депп открыл 76-й Каннский международный кинофестиваль

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Simone Comi
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Голливудская звезда представила фильм открытия фестиваля «Жанна Дюбарри» — Депп пришел на красную дорожку дворца на набережной Круазетт и позировал фотографам в компании Пьера Ришара. На церемонии открытия 76-го Каннского международного кинофестиваля 16 мая были Наоми Кэмпбелл, Хелен Миррен, Эль Фаннинг (у нее только что вышел третий сезон сериала «Великая»), Ума Турман, Мадс Миккельсен и другие звезды.

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Приз за вклад на фестивале получит Майкл Дуглас. Считается, что это жест извинения фестивалю за то, что 10 лет назад актеру не дали приз за роль в драме Стивена Содерберга «За канделябрами». А главной звездой открытия, по общему признанию, стала Катрин Денев.

В конкурсе фестиваля 21 фильм, но публика обсуждает не их, а предстоящие премьеры нового «Индианы Джонса» и «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе. Также интрига фестиваля — конкурсная картина Катрин Корсини «Возвращение», которую сначала изъяли из конкурса после объявления его состава, а затем вернули, объяснив, что картина стала жертвой клеветы: фестиваль провел собственное расследование.

Тем временем профсоюз «Национальная федерация горнодобывающей промышленности и энергетики» пригрозил отключить электричество «Формуле-1» и Каннскому кинофестивалю. Если это действительно произойдет, то фестиваль, вероятно, будет просто сорван. А вместе с ним и кинорынок, самый крупный в мире.

Фестиваль будет проходить с 16 по 27 мая. В финале жюри Рубена Эстлунда выберет победителя и вручит самую престижную фестивальную награду в мире кино — «Золотую пальмовую ветвь». Сам Эстлунд удостаивался ее дважды.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 10:00 17 мая:

Пальмовая месса: чем интересен 76-й Каннский кинофестиваль

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