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Состояние 25 миллиардеров превысило капитал казначейства США

The Hill: у Илона Маска и Джеффа Безоса больше денег, чем у казначейства США
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Фото: Global Look Press/imago-images
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У минфина США осталось $49,47 млрд на выполнение обязательств правительства. При этом число американских миллиардеров, чье состояние превышает этот порог, увеличилось до 25. Об этом 25 мая сообщила газета The Hill.

Подсчеты велись с использованием индекса Bloomberg богатейших людей планеты. Он не учитывает состояние Майкла Блумберга — основателя агентства. Однако Forbes оценивает его состояние примерно в $94,5 млрд.

Среди миллиардеров, чей доход больше остатка на счету казначейства США, указаны гендиректор LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно с состоянием $189 млрд, гендиректор Twitter, Tesla и SpaceX Илон Маск — $179 млрд, основатель Amazon Джефф Безос, у которого $139 млрд, соучредитель Microsoft Билл Гейтс — $125 млрд, соучредитель Google Ларри Пейдж со $112 млрд, а также наследница L’Oreal предприниматель Франсуаза Бетанкур-Майерс — $87,2 млрд.

Также в этот список попали председатель Reliance Industries Мукеш Амбани, основатель Inditex Амансио Ортега, наследники Walmart — Джим Уолтон, Роб Уолтон и Элис Уолтон, основатель и председатель Adani Group Гаутум Адани, наследники Mars — Жаклин Бэджер Марс и Джон Марс, основатель и председатель Nongfu Spring Чжун Шаньшань, генеральный директор и председатель Koch Industries Чарльз Кох, а также генеральный директор Dell Technologies Майкл Делл и другие.

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Ранее, 24 мая, стало известно, что владелец LVMH Бернар Арно потерял $11,2 млрд за одни сутки после того, как упали котировки на фондовой бирже США. Так, акции компании Louis Vuitton по итогам торгов 23 мая подешевели на 5%, акции Дома моды Hermes упали на 6,54%, акции Kering (владельца Gucci) — на 2,97%.

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