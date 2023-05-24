Самый богатый человек в мире Бернар Арно потерял за сутки более $11 млрд

Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно потерял $11,2 млрд за одни сутки после того, как упали котировки на фондовой бирже США. Об этом 24 мая свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Сектор производителей предметов роскоши резко просел в акциях. Так, акции компании Louis Vuitton по итогам торгов 23 мая подешевели на 5%, акции модного дома Hermes упали на 6,54%, акции Kering (владельца Gucci) — на 2,97%.

Как пишет Bloomberg, такие низкие показатели связаны с опасениями по поводу перспектив спроса на предметы роскоши в связи с ослаблением экономики США.

Однако даже после потери столь огромной суммы состояние французского миллиардера Арно составляет $192 млрд, что по-прежнему оставляет его на первой строчке рейтинга самых богатых людей планеты.

Ранее, 4 апреля, бизнесмен Бернар Арно возглавил список богатейших людей планеты по версии портала Forbes в рейтинге The real-time billionaires list. Состояние Арно оценивалось в $211 млрд — за год оно увеличилось на $53 млрд. Таким образом, он сдвинул на второе место бизнесмена, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, общее состояние достигает $180 млрд.

Арно является президентом и CEO группы компаний (LVMH) Louis Vuitton Moët Hennessy — под ее руководством выходят такие бренды, как Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon и другие.