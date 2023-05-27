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Россиянки Лагно и Горячкина выступят в шахматном турнире претенденток

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Nikku
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Российские шахматистки Катерина Лагно и Александра Горячкина 27 мая пробились в турнир претенденток 2024 года.

В этот день прошел последний тур четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в кипрской Никосии. Лагно заняла на турнире пятое место, Горячкина стала шестой.

За свои выступления россиянки набрали достаточно баллов в общем зачете Гран-при, чтобы занять первое и второе места, которые дают путевки на турнир претенденток. Он состоится в апреле 2024 года в Торонто.

Горячкина в 2020 году участвовала в матче за звание чемпионки мира по шахматам и уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь. Лагно в ноябре 2018-го доходила до финала женского чемпионата мира по шахматам на выбывание, в котором тоже проиграла Цзюй Вэньцзюнь.

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30 апреля китайский гроссмейстер Дин Лижэнь обыграл россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке (укороченных партиях) и стал 17-м чемпионом мира. Первенство за мировую шахматную корону проходило в Астане.

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