Россиянки Лагно и Горячкина выступят в шахматном турнире претенденток

Российские шахматистки Катерина Лагно и Александра Горячкина 27 мая пробились в турнир претенденток 2024 года.

В этот день прошел последний тур четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в кипрской Никосии. Лагно заняла на турнире пятое место, Горячкина стала шестой.

За свои выступления россиянки набрали достаточно баллов в общем зачете Гран-при, чтобы занять первое и второе места, которые дают путевки на турнир претенденток. Он состоится в апреле 2024 года в Торонто.

Горячкина в 2020 году участвовала в матче за звание чемпионки мира по шахматам и уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь. Лагно в ноябре 2018-го доходила до финала женского чемпионата мира по шахматам на выбывание, в котором тоже проиграла Цзюй Вэньцзюнь.

30 апреля китайский гроссмейстер Дин Лижэнь обыграл россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке (укороченных партиях) и стал 17-м чемпионом мира. Первенство за мировую шахматную корону проходило в Астане.