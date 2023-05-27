В Гааге полиция применила водометы для разгона климатических активистов

Полиция применила водомет для разгона климатических активистов. Протестующие заблокировали дорогу в Гааге и выступали за экономное потребление воды, передает телеканал «Известия». Полицейские просто поливали толпу людей из-за слабого напора струи водомета. Акция не была согласована с администрацией города. Подобные мероприятия экоактивистов регулярно проходят по всему миру.

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