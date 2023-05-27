Уголовное дело возбудили против устроившего ДТП в Мытищах водителя самосвала

В отношении водителя самосвала возбудили уголовное дело после ДТП со смертельным исходом в подмосковных Мытищах. Об этом 27 мая сообщила прокуратура Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

Вопрос об избрании меры пресечения в отношении водителя будет решен судом в ближайшее время. Ход и расследование уголовного дела контролируются Мытищинской городской прокуратурой.

ДТП в Мытищах произошло ранее в этот день. Грузовик врезался в стоящие на светофоре автомобили, после чего одна из машин перевернулась, а остальные разъехались в разные стороны. Несколько машин получили сильные повреждения.

Авария произошла на пересечении улицы Мира и Волковского шоссе. В результате погиб один человек.