Премьер Грузии Гарибашвили заявил о гибели страны в случае прихода оппозиции к власти

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 27 мая заявил, что оппозиция погубила бы страну, если бы была у власти.

В частности, речь идет об оппозиционной партии «Единое национальное движение», которую Гарибашвили обвинил в попытках вовлечь Грузию в вооруженный конфликт. Он считает, что в случае прихода к власти сторонников этой партии они «спалили бы страну».

«Эти люди больше не находятся у власти и ежедневно говорят, что нужно отправить армию, оказать военную помощь Украине, ввести санкции против России. Они напрямую провоцируют, чтобы вовлечь нас в [конфликт]. Мы не зря прозвали их партией войны. Можете себе представить теоретически, если бы они были у власти? Они бы спалили страну, сказали бы: ну и что, нас опять угнетают. Мы не хотим больше этого угнетения, поражений, завоеваний, мы хотим победить, грузинский народ сегодня нуждается в победе, в развитии, в объединении», — цитирует слова премьер-министра «РИА Новости».

Он подчеркнул, что вопреки провокациям и большому количеству врагов Грузия и ее руководство едины. Гарибашвили заявил, что Грузия стремится к развитию, миру и стабильности.

Последний из инцидентов с участием грузинской оппозиции произошел 19 мая. В этот день сторонники грузинской оппозиционной партии «Дроа» («Время») попытались прорвать полицейский кордон в аэропорту Тбилиси после того, как там приземлился первый за четыре года рейс с пассажирами из Москвы.