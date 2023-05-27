В Комсомольске-на-Амуре в результате падения мотодельтаплана погиб пилот

В Комсомольске-на-Амуре упал мотодельтаплан, в результате погиб пилот. Об этом сообщил источник «Известий» 27 мая.

«66-летний пилот погиб на месте», — отметил источник издания.

Пресс-служба Главного управления МЧС по Хабаровскому краю также прокомментировала эту ситуацию. Уточняется, что мотодельтаплан был одноместным и самодельным.

«Пожарные провели на места смыв топлива для предупреждения возгорания, спасатели деблокировали тело пилота. На земле жертв и разрушений нет», — уточняет ведомство.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее, 13 мая, легкомоторный самолет потерпел крушение в граничащем с Россией Юрбаркском районе Литвы. Местные жители, которые сразу же поспешили к месту ЧП, извлекли из-под обломков тело 58-летнего пилота. Прибывшие медики подтвердили, что мужчина погиб на месте.