В граничащем с Россией районе Литвы разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет потерпел крушение в граничащем с Россией Юрбаркском районе Литвы. Об этом 13 мая сообщает портал Delfi.lt.
По данным департамента полиции, катастрофа произошла в окрестностях деревни Наукаймис.
Местные жители, которые сразу же поспешили к месту ЧП, извлекли из-под обломков тело 58-летнего пилота. Прибывшие медики подтвердили, что мужчина погиб на месте.
По данным СМИ, разбившийся самолет — это одноместный мотопланер ProFe Banjo STX. Погибший пилот был членом Ассоциации прикладной авиации.
Ранее, 3 апреля, сообщалось о падении легкомоторного самолета «Бегас» в районе населенного пункта Стандартный в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. 58-летний пилот потерял управление над воздушным судном во время захода на посадку. Мужчина от полученных травм скончался на месте.
По данным источника, самолет принадлежал ООО «Клуб «Орленок», он обрабатывал сельскохозяйственные поля. «Бекас» взлетел с участка поля, который не был предназначен для взлета и посадки воздушных судов.