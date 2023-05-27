Двое военнослужащих погибли после атаки дрона-камикадзе в Брянской области

В результате атаки дрона-камикадзе в Брянской области погибли двое российских военнослужащих. Об этом 27 мая сообщил источник «Известий».

Беспилотник атаковал автомобиль «Нива» Минобороны РФ, который двигался по дороге Бровничи – Сушаны. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в этот день два беспилотника атаковали административное здание нефтепровода в Псковской области. Здание вблизи деревни Литвиново Невельского района получило повреждение.

До этого, 26 мая, в Краснодаре в 4:17 утра в районе улицы Морской произошел хлопок. После этого местные жители опубликовали видео, на которых были видны беспилотники. Также была зафиксирована машина, на которую упали обломки дрона.

25 мая в Белгородском районе в поселке Октябрьский с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) было сброшено взрывное устройство. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.