Реклама
Прямой эфир
Общество
Паспортный контроль по биометрии введут еще в шести аэропортах России
Мир
В МИДе объяснили роль РФ в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном
Происшествия
В Псковской области два дрона атаковали административное здание нефтепровода
Спорт
Агент Гюнтера заявил о намерении игрока перейти в «Краснодар»
Мир
В МИД России пообещали поддерживать Сербию в отстаивании своих прав
Интернет и технологии
Билл Гейтс рассказал о создании ассистента на основе ИИ
Мир
Глава ВВС Великобритании призвал НАТО сосредоточиться на флоте России
Мир
СМИ заявили о сокращении Россией числа немецких сотрудников в стране до 350
Общество
В Крыму напомнили Подоляку о его обещании приехать в Ялту
Общество
В Краснодарском крае остаются подтопленными почти 150 дворов
Мир
В США двоих китайцев обвинили в незаконной деятельности в интересах КНР
Общество
Самолет-зондировщик Росгидромета приступил к вызыванию осадков в Якутии

В Псковской области два дрона атаковали административное здание нефтепровода

Губернатор Ведерников: взрыв при атаке двух БПЛА повредил административное здание нефтепровода
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Административное здание нефтепровода в Псковской области получило повреждения от взрыва при атаке двух беспилотников, сообщил 27 мая губернатор региона Михаил Ведерников в Telegram-канале.

«Сегодня рано утром в результате взрыва повреждено административное здание нефтепровода вблизи дер. Литвиново Невельского района», — сказал он.

Пострадавших в результате инцидента нет. На месте ЧП работают оперативные службы.

«Окончательные выводы — по итогам работы оперативной группы», — добавил Ведерников.

Сбитые с прицелом: корабль «Иван Хурс» отразил атаку беспилотных катеров
Украина продолжает применять тактику диверсий, не имея возможности победить на поле боя, считают эксперты

Ранее, 25 мая, российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023