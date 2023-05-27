В Псковской области два дрона атаковали административное здание нефтепровода

Административное здание нефтепровода в Псковской области получило повреждения от взрыва при атаке двух беспилотников, сообщил 27 мая губернатор региона Михаил Ведерников в Telegram-канале.

«Сегодня рано утром в результате взрыва повреждено административное здание нефтепровода вблизи дер. Литвиново Невельского района», — сказал он.

Пострадавших в результате инцидента нет. На месте ЧП работают оперативные службы.

«Окончательные выводы — по итогам работы оперативной группы», — добавил Ведерников.

Ранее, 25 мая, российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь.