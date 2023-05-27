Тело полицейского обнаружили в его служебном кабинете в Пермском крае
Тело сотрудника полиции обнаружили в отделении города Горнозаводска Пермского края. Об этом 27 мая сообщили «РИА Новости» в региональном управлении МВД.
В УМВД уточнили, что тело полицейского нашли в одном из служебных кабинетов.
Причины смерти мужчины не раскрываются. В полиции уточнили, что устанавливают обстоятельства произошедшего.
По предварительной информации, полицейский покончил с собой.
В конце декабря 2021 года сотрудник полиции с огнестрельным ранением был обнаружен мертвым в Аургазинском районе Башкирии.