Тело сотрудника полиции обнаружено в Башкирии

Сотрудник полиции обнаружен мертвым в Аургазинском районе Башкирии. Об этом 22 декабря сообщил портал UFA1.RU со ссылкой на информацию управления МВД по региону.

Погибший — 25-летний сотрудник местного отдела полиции, лейтенант Алмаз Ю. На теле полицейского обнаружено огнестрельное ранение.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, проводится служебная проверка.

В 2015 году погибший в одном из пресс-релизов МВД упоминался как сотрудник изолятора временного содержания.

В ноябре тело сотрудника полиции было обнаружено в служебном кабинете районного отдела полиции в Воронежской области. Была начата служебная проверка по возможному суициду силовика.