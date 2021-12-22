Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Британии спрогнозировали ужесточение мер против COVID-19 в Европе
Мир
Украина укрепит границу с Россией противотранспортными рвами
Мир
В США похитили почти $100 млрд из фондов помощи бизнесу и населению
Общество
Первый в России 5G-полигон заработал в Москве
Общество
Ночь на 22 декабря в Москве стала самой морозной за 54 года
Наука
Исследование показало генетический риск ожирения у каждого пятого россиянина
Общество
В Якутии температура опустилась до минус 55 градусов
Спорт
Источники подтвердили планы НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде-2022
Мир
США обвинили Россию в нарушении норм ВТО
Мир
Цена на газ в Европе превысила $2300 за 1 тыс. куб. м

Тело сотрудника полиции обнаружено в Башкирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудник полиции обнаружен мертвым в Аургазинском районе Башкирии. Об этом 22 декабря сообщил портал UFA1.RU со ссылкой на информацию управления МВД по региону.

Погибший — 25-летний сотрудник местного отдела полиции, лейтенант Алмаз Ю. На теле полицейского обнаружено огнестрельное ранение.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, проводится служебная проверка.

В 2015 году погибший в одном из пресс-релизов МВД упоминался как сотрудник изолятора временного содержания.

В ноябре тело сотрудника полиции было обнаружено в служебном кабинете районного отдела полиции в Воронежской области. Была начата служебная проверка по возможному суициду силовика.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021